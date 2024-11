Israel oo aqbashay in Gaza laga daadgureeyo rubac ka mid ah dhaawacyada 21,000 oo qof

Muddada uu socdo dagaalka Gaza, Israel ayaa burburisay hannaankii caafimaadka ee Marinka Gaza, ka dib markii ay si xun u burburisay inta badan goobihii caafimaadka ee halkaasi ku yiilay. Sidoo kale tirada yar ee isbitaalada hadda ka shaqeeya Gaza ayaa ah kuwo ku shaqeynaya duruufo adag, marka aad eegto in laga hortaagan tahay qalabka caafimaadka, sahayda dawada, shidaalka iyo in dhakhaatiirta hay’adaha caalamiga ah aysan gudaha u geli karin Gaza, si ay gacan uga gaystaan badbaadinta nafo badan.

Afhayeenka Qaramada Midoobey ayaa Warbaahinta u sheegay in Hay’adda WHO iyo la hawlgalayaasheeda ay Arbacadii u suurtagashay inay Gaza ka daadgureeyaan sideed carruur ah iyo lix ka mid ah eheladooda, kuwaa oo sida uu sheegay la geeyay dalka Jordan, loogana sii qaadi doono dhinaca Mareykanka, si halkaasi loogu soo daweeyo.

Afhayeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, Stephane Dujarric ayaa sheegay in Israel ay ka jawaabtay oo keliya afar meelood oo meel codsigii Qaramada Midoobey, ee ahaa in dibadda loo qaado 21,000 qof oo u baahan daryeel gaar ah.

Qaramada Midoobey ayaa Jimcihii sheegtay in Israel ay ogolaatay muddada uu socdo dagaalka Gaza in caafimaad dibadda ah loo qaado rubac ka mid ah 21,000 oo qof oo xaaladdoodu liidato.