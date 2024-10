Israel oo beegsatay dhismayaal ku yaala Magaalada Beirut

Dhanka kale Militariga Israel ayaa dadka reer Beirut ku wargeliyay in ay isaga fogaadaan dhismayaal la calaamadeeyay oo ku yaala Dahieh, halkaas oo ay sheegeen in la bartilmaameedsan doono.

Militariga Israel ayaa warsaxaafadeed ku sheegay in weeraradan ay qayb ka yihiin qorshaha ay Israel ku dooneyso in lagu burburiyo bakhaarada hubka ee Xisbullah iyo kaabeyaasha wax soosaarka ururka ee magaaadaasi.