Israel oo bilowday inay si degdeg ah uga jawaabto digniintii Mareykanka

Hay’adaha caalamiga ah ayaa dhalleeceeyay qaabka ay Israel u waddo dagaalkeedan, marka aad eegto in dadku aysan ka soo bixi karin halkaasi, loona diiday in wax gargaar ahi la gaarsiiyo.

Militariga Israel ma sheegin inuu sii socon doono gargaarka la ogolaaday in la geeyo dhulkaasi iyo in kale, balse Safiirka Israel ee Qaramada Midoobey, Danny Danon ayaa ka digay in Xamaas ay ka faa’iideysato kaalmada bani’aadantinimo ee loogu talagalay dadka rayidka ah.