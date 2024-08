Israel oo caalamka u sheegtay inaysan rabin dagaal ay la gasho Xisbullah

Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in Washington ay sii wadi doonto taageeradeeda Israel, isla-markaana ay xaq u leedahay inay is difaacdo.

Dhanka kale Wasiirka Difaaca Mareykanka, Lloyd Austin ayaa dhiggiisa Israel Yoav Gallant u sheegay in dalkiisa ay ka go’an tahay in la difaaco Israel, kana difaacaan weerarada kaga imanaya Iran iyo ururada hubeysan ee gacan saarka la leh.

Wargeyska ayaa ku waramay in Dowladda Israel ay ka codsatay dalalkaasi inay gacan ka gaystaan, sidii loo qaboojin lahaa xiisadda Bariga Dhexe iyo ka hortaga in dagaalku uu ballaarto.