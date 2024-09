Israel oo cambaareyn kala kulantay dembiga dagaal ee ka dhacay Al-Mawasi

Lammy ayaa sheegay in xalka laba dal oo deris ah uu horseedi karo in la soo afjaro colaadda tobanaanka sano ka jirtay Bariga Dhexe.

Mr. Lammy ayaa sheegay in Mareykanka iyo Ingiriiska ay ka mideysan yihiin baahida loo qabo in la xaqiijiyo xabad joojinta Gaza iyo in xiisadda gobolka loo maro waddo nabadeed.

Dhanka kale Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka, Antony Blinken ayaa maanta sheegay in 90% laga heshiiyay arrimaha xabad joojinta Gaza, balse waxa uu walaac ka muujiyay in inta harsan ay yihiin kuwo adag.

Dowladda Australia ayaa sheegtay in Ingiriiska iyo xulafada kale ay la kaashaneyso, sidii Israel loogu cadaadin lahaa joojinta dhibaatada shacabka Falastiiniyiinta iyo in xal loo helo nabaad guurka sharciga caalamiga ah ee ilaalinaya shaqaalaha gargaarka.

Hay’adda ActionAid ayaa Talaadadan sheegtay in shaqaaluhu ay caqabado waaweyn kala kulmayaan Ciidamada Israel, heerka khatarta badbaadadana ay labadii toddobaad ee la soo dhaafay gaartay meeshii ugu sarreysay, iyadoo warbixinadu ay sheegayaan in Ciidanka Cirka Israel ay weeraro ku hayaan bakhaarada raashiinka iyo kolonyada u raran hay’adaha caalamiga ah ee kaalmada bani’aadantinimo gaynaya dhulka go’doonsan.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Sacuudiga ayaa sheegtay in Riyadh ay gebi ahaanba ka soo horjeeddo xasuuqa joogtada ah ee Israel, waxayna ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo colaadda Gaza.