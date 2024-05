Israel oo dad kale oo barkacayaal ah ku leysay Rafah

Indhaha dunida oo dhan ayaa ku sii jeeda waxa ka soconaya Marinka Gaza, gaar ahaan deegaanka Rafah, iyadoona Israel ay weli ka dhego fureysaneyso baaqyada caalamiga ah ee looga dalbanayo in ay joojiso weerarka ballaaran ee Rafah, isla-markaana ay ogolaato in wax laga qabto masiibada ba’an ee bani’aadantinimo ee ay ka abuurtay dhulka ciriiriga ah.

Afhayeenka Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO, Margaret Harris ayaa sheegtay in Marinka Gaza ay ka jirto xaalad aan horey loo arag.

Qaramada Midoobey ayaa hadda sheegeysa in ka badan hal milyan oo qof in ay ku barakaceen colaadda ay Israel ku baahisay deegaanka Rafah ee cirifka koonfureed ee Marinka Gaza.

Goobjoogeyaal ayaa sheegay in Israel ay xalay bartilmaameedsatay teendhooyin ay deganaayeen dadka barakacayaasha, isla-markaana ay halkaasi ku dhinteen in ka badan 16 qof.