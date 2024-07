Israel oo dad rayid ah ku xasuuqday hawlgalka cusub ee ay ka bilowday Magaalada Gaza

Hay’adda Xuquuqul Insaanka Qaramada Midoobey ee OHCHR ayaa maanta walaac ka muujisay in Israel ay rayidka ku leynayso aaggii ay u sheegtay in ay gabaadka u raadsadaan.

Warbaahinta ayaa sheegeysa in duqaymaha socda ay mid aan suurtagal ahayn ka dhigeyso in shacabku ay ka baxaan magaalada, inkastoo kumanaan qoys ay u suurtagashay inay ka cararaan colaadda lagu ballaariyay magaalada oo dhan.

Wararka ayaa sheegaya in Taliska Militariga Israel uu ciidan xoog leh soo geliyay degmooyinka magaaladaaasi, ayna isku dayayaan in ay kala wareegaan kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta.