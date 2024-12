Israel oo diiday in dib loo furo Isbitaalka Kamal Adwan

Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sheegtay in ay ka argagaxeen weerarkan, oo sida ay sheegtay waqooyiga Gaza ka dhigay meel aan isbitaal lahayn. Hay’adda ayaa sheegtay in isbitaalkan uu ahaa kii ugu dambeeyay ee ka shaqeynayay dhulkaasi.

Militariga Israel ayaa Sabtidii sheegay in Hussam Abu Safiya ay uga shakisan yihiin in uu ka tirsan yahay Xamaas.

Wargeyska Haaretz ee ka soo baxa Israel ayaa daabacay in Tel Aviv aysan ogolaan doonin in la soo celiyo adeeggii caafimaadka ee isbitaalku uu bixinayay.