Israel oo duqayn is xigxigtay ku qaadday Magaalada Hudaydah ee Yemen (SAWIRRO)

Afhayeenka Xafiiska Siyaasadda ee Xuuthiyiinta, Mohammed Abdul-Salam ayaa sheegay in duqaymahan looga gol leeyahay in lagu cabsiiyo shacabka Yemen, si ay u joojiyaan weerarada ay ku garab taagan yihiin shacabka Falastiiniyiinta.

Warbaahinta gobolka ayaa bilowgii ku warantay in diyaaradaha Israel ay duqayn is xigxigtay ku qaadeen goobo shidaalka lagu kaydiyo oo ku yaala magaalada dhacda galbeedka Yemen.