Israel oo duqayntii maanta ee dalka Lubnaan ku dishay 182 qof (SAWIRRO)

Afhayeenka Ciidamada Israel, Daniel Hagari ayaa sheegay in saakay ay shacabka gaarsiiyeen farriintooda ah in ay ka fogaadaan goobaha loo garan ogyahay Xisbullah.

Madaxa Shirkadda Isgaarsiinta Ogero ee Lubnaan, Imad Kreidieh ayaa sheegay in ay heleen in ka badan 80,000 oo looga shakisan yahay isku dayo teleefoon oo Israel ah, oo shacabka lagu weydiistay in ay ka baxaan meelaha ay degan yihiin.

Is tuurtuurka gantaalaha ee labada dhinac ayaa 11-kii bilood ee la soo dhaafay ahaa kuwo goos goos ah, haddase waxaad arki kartaa in ay xargaha goosteen.