Israel oo duulaan dhinaca dhulka ah ku qaadday koonfurta dalka Lubnaan

Paris iyo Washington waxay labaduba sheegeen in colaadda aysan horseedi doonin in Israeliyiinta ay dib ugu soo guryo noqdaan waqooyiga Israel.

Raysal Wasaare Netanyahu ayaa sheegay in Israel ay ka go’an tahay in xoog loo adeegsado Xisbullah, si barakacayaasha Israeliyiinta ay ugu soo laabtaan guryahooda waqooyiga.

Taliska Militariga Israel ayaa saqdii dhexe ee xalay ku dhawaaqay in uu bilowday hawlgalka dhinaca dhulka ee dalka Lubnaan, iyadoo uu qorshuhu yahay in gacan bir ah lagu qabto amniga deegaanada xuduudda ee labada dal.