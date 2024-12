Israel oo fara-gelintii ugu weyneyd ku hayso dalka Suuriya

Blinken ayaa sheegay in Mareykanka ay ka go’an tahay in laga hortago Daacish, isla-markaana aan loo ogolaan inay dib ugu soo laabato dalkaasi.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka, Antony Blinken ayaa sheegay in Washington ay ka walaacsan tahay in Ururka Daacish uu dib ugu soo xoogeysto dalka Suuriya.

Warbaahinta afka Maamulka Israel ku hadasho ee KAN ayaa ku warantay in saacadihii la soo dhaafay la weeraray in ka badan 250 bartilmaameed oo ku yaala Suuriya. Kan ayaa hawlgalkan ku sheegtay kiisii ugu weynaa ee taariikhda Ciidanka Cirka Israel ka fuliyaan dalkaasi.