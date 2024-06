Israel oo furin dagaal ka furtay bariga Magaalada Gaza

Tani ayaa waxay ku soo aadaysaa maalmo uun ka dib, markii Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu uu ku dhawaaqay in hawlgalka dhinaca dhulka ay ciidamadiisu ka wadaan deegaanka Rafah ee koonfurta Marinka Gaza uu ku dhow yahay in la soo geba-gabeeyo.

Ciidamada Israel ayaa labadii jeer ee hore lagu khasbay in ay isaga baxaan xaafaddaasi, ka dib dagaalo lagu riiqmay oo ay la galeen Xoogaga Xamaas, inkastoo taliskoodu uu sheegay in ay ka suuliyeen xoogagaasi.

Taliska ayaa dadka rayidka ah faray in ay banneeyeen qaybaha Shejaiya, iyagoo sheegay in laga fulin doono hawlgalo lagaga sifeynayo kooxaha wax iska caabinta.