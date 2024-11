Israel oo furtay kontoroolka Kissufim, si gargaar badan loo geeyo Marinka Gaza

Israel ayaan tallaabadan ay hadda gargaarka ugu ogolaatay in lagu gaarsiiyo dadka reer Gaza u qaadin mid ay ugu naxariis sameynayso, balse ay ka baqdin qabto in Maamulka Madaxweyne Joe Biden uu cunaqabateyn ku soo rogo.

Hay’adaha Qaramada Midoobey iyo kuwa kale ee caalamiga ah ee ka hawlgala Marinka Gaza ayaa Jimcihii ka digay in macluul ku soo wajahan tahay dadka rayidka ah ee ku go’doonsan waqooyiga Gaza, halkaas oo ay adag tahay in wax gargaar ahi la gaarsiiyo.

Wargeyska Haaretz ee ka soo baxa Israel ayaa sheegay in Xukuumadda Tel Aviv ay ka walaacsan tahay in ay cunaqabateyn kala kulanto Mareykanka, haddii aysan ogolaan qulqulka gargaarka bani’aadantinimo ee Gaza.

Mareykanka ayaa warqad uu 13-kii bishii October u diray Israel ugu sheegay in ay muddo 30 cisho ah kor ugu qaaddo gelitaanka gargaarka ee Gaza ama ay halis ugu jirto in Washington ay ka joojiso qayb ka mid ah kaalmadii militari ee la siinayay.

Louise Wateridge ayaa sheegtay in Israel aysan si buuxda u fasaxin gargaarka, isla-markaana ay si cad u diiday in wax gargaar ah la gaarsiiyo qaybaha waqooyi ee Gaza, muddada uu socdo ololaha militari ee halkaasi ka waddo.