Israel oo garaacday goobo ay ka mid tahay Caasimadda Yemen ee Sanca

Militariga Israel ayaa sheegay in ay weerareen kaabeyaasha militari ee Xuuthiyiinta, ka dib markii ay sheegeen in ururku ay saqdii dhexe ee xalay gantaal ku soo weerareen bartamaha Israel, gantaalkaas oo sida ay sheegeen la soo riday.

Telefishinka afka Xuuthiyiinta Yemen ku hadla ee Al Masirah ayaa sheegay in sagaal qof ay ku dhinteen duqaymaha xoogan ee ay Israel ka gaysatay dalkaasi. TV-ga ayaa ku waramay in dhibaneyaasha ay yihiin dad rayid ah.