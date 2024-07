Israel oo goob qura ku dishay 71 qof, kuna dhaawacday 289 kale (SAWIRRO)

“Runtu waxay tahay in eedeymahani ay yihiin isku day lagu doonayo in lagu qariyo baaxadda dembiga iyo xasuuqa intaasi le’eg, si qiil loogu yeelo xasuuqa noocaas ah.” Ayuu yiri Izzat Al-Risheq.

Idaacadda ayaa sheegtay inaysan kala caddeyn in weerarka uu ku dhintay Mohammed Deif iyo in kale, balse ay Taliska Militarigu sii wadi doonaan baaritaanada ay ku xaqiijinayaan.