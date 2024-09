Israel oo iclaamisay dagaal ka dhan ah Ururka Xisbullah

Wararka ayaa sheegaya in Taliska Ciidanka Difaaca Israel uu u sheegay maamulada deegaanada waqooyiga ee saaran xadka Lubnaan in ay u diyaargaroobaan xaalad dagaal.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu oo xalay hadal kooban jeediyay ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay ka go’an tahay in guryahooda lagu soo celiso Israeliyiintii ku barakacay xiisadda xuduudda.