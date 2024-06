Israel oo ka digtay in Bariga Dhexe uu isla qarxo

Daniel Hagari ayaa ku hanjabay in Israel aysan wax gorgortan ah ka geli doonin in guryahooda ay dib ugu laabtaan dadkii Israeliyiinta ahaa ee ku soo barakacay weerarada ay Xisbullah ka waddo sida uu sheegay waqooyiga Israel.

Duqaymaha ay is weydaarsanayaan ayaa aad u kordhay, tan iyo daba-yaaqadii bishii hore ee May, iyadoona dunida ay walaac ka muujineyso in dagaalka Marinka Gaza uu ku baaho gobolka.