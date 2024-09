Israel oo ka digtay in militarigeeda ay adeegsadaan awood dheeri ah

Nasrallah ayaa ka digay in Israel ay ballaariso dagaalka, haddii kalene ay taasi horseedi doonto in Israeliyiin kale ay oodda jabsadaan.

Madaxda Israel ayaa toddobaadkii hore bilaabay inay baahiyaan in ay si xoog ah dadkooda ugu soo celin doonaan waqooyiga Israel. Israeliyiintan ayaa ka cararay deegaanada waqooyiga ee ku dhow dhow xadka Lubnaan, ka dib in ka badan 11 bilood oo Israel iyo Xisbullah ay ku lug lahaayeen gantaalo si maalinle ah isaga gudba xuduudda labada dal.

Dhanka kale Taliyaha Ciidamada Israel, General Herzi Halevi oo isna booqday Saldhigga Ciiidanka Cirka Tel Nof ee bartamaha Israel ayaa sheegay in ay tallaabo ka qaadi doonaan Xisbullah, haddii ay is hortaag ku sameyso qorshaha ay damacsan yihiin in ay Israeliyiinta dib ugu soo celiyaan guryahooda waqooyiga.

Wasiirka oo booqday Xarunta Taliska Ciidanka Cirka Israel, soona hadal qaaday duqayntii aan caadiga ahayn ee Xisbullah shalay ka gaysatay deegaanada waqooyiga Israel ayaa ku hanjabay in taasi ay keeni doonto in Tel Aviv ay jawaab adag ka bixiso.