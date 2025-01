Israel oo kordhisay weeraradeeda Gaza, iyadoo ay wada hadaladu socdaan

Maamulka Israel iyo Ururka Xamaas ayaa dhowr jeer oo hore midba midka kale ku eedeeyay in uu wiiqayo dadaalada caalamiga ah ee la rabo in lagu gaaro xabad joojinta, maxaabiistana la isku dhaafsado.

Wasiir Blinken ayaa sheegay in uu rajeynayo in heshiis la gaaro, ka hor inta aanu xafiiska wareejin Madaxweyne Joe Biden.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka, Antony Blinken ayaa Arbacadii sheegay in loo baahan yahay in dhinacyadu ay ka gudbaan caqabadaha jira.

Saraakiisha saddexda dal ayaa laga soo xiganaya in ay jiraan ifafaalo muujinaya in markan ay labada dhinac heshiis gaari karaan, inkastoo sida ay sheegeen ay harsan yihiin qodobo uu is mari-waa ka taagan yahay.

Qatar, Masar iyo Mareykanka ayaa dhinacyada ku cadaadinaya in ay dhameystiraan heshiiska ay tahay in xabad joojinta lagu gaaro.