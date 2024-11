Israel oo ku adkeysatay inuu sii socdo dagaalka nafaha badan galaafanaya ee Gaza

Dagaalka Gaza ayaa muddada uu socdo lagu dilay in ka badan 44,240 qof oo shacab ah, in ka badan 104,600 kalena lagu dhaawacay, sida ku cad tirooyinka ay diiwaangelisay Wasaaradda Caafimaadka Gaza.

Israel ayaa si daba joog ah u beenineysa in ay boobeyso dhulkaasi, aan ka ahayn inay ka hortageyso in Xamaas dib ugu soo xoogeysato.

Dadka ku nool deegaanka Beit Lahiya ayaa sheegay in diyaaradaha Israel ay deegaankaasi ku daadinayaan waraaqo dadka ku harsan loogu sheegayo inay isaga guuraan, iyagoo markaasi uga digaya in si ba’an loo duqayn doono.

Maxkamadda ICC ayaa Khamiistii sheegtay in Raysal Wasaare Netanyahu iyo Ex Wasiir Gallant loo haysto xasuuq ay Israel ka gaysatay Marinka Gaza.

Israel ayaa ku adkeysatay in ciidamadeeda ay sii wadi doonaan dagaalka ay kaga jiraan Marinka Gaza, iyadoo aan wax dheg jalaq ah loo siineyn amarkii ka soo baxay Maxkamadda Dembiyada Caalamiga ah (ICC) ee la xiriiray in la soo xiro Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu iyo Wasiirkiisii hore ee Difaaca, Yoav Gallant.