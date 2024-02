Israel oo ku dhawaaqday in hawlgal lagu soo furanayo Israeliyiinta ay ka bilowday Isbitaalka Nasser

Ururka Xamaas ayaa si adag u beeniyay sheegashada Israel ee ah in ay heleen xog dhanka sirdoonka ah oo lagu kalsoonaan karo, oo sheegeysa in dad Israeliyiin ah ay Xoogaga Xamaas ku dhex haystaan isbitaalkaasi.

Afhayeenka ayaa hadalkiisa ku xoojiyay “Waxaan haynaa ilo sirdoon oo lagu kalsoonaan karo oo tilmaamaya in dadkii la afduubtay ay Xamaas ku haystaan Isbitaalka Nasser ee Khan Yunis iyo in laga yaabo inay jiraan meydadka la haysteyaasha ah oo yaala isbitaalkaasi.”

Afhayeenka Militariga Israel, Daniel Hagari ayaa sheegay in ay heleen xog sheegeysa in Xoogaga Xamaas ay dad Israeliyiin ah iyo weliba meydadka maxaabiis dhintay ku haystaan Isbitaalka Nasser ee galbeedka deegaanka Khan Yunis.