Israel oo ku dhawaaqday inay xaqiijisay geerida Yahya Sinwar

“Hadda in ka badan sidii hore waa in aan u dhaqaaqnaa si kasta oo suurtagal ah, si aan dib ugu soo celino 101 qof oo na looga haysto Gaza.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.

Marka laga soo tago sheegashada Militariga Israel ee ku saabsan in lagu raad joogay Yahya Sinwar, ka hor inta aan la dilin, haddana wararka laga helayo Israel ayaa sheegaya in ciidamadu aysan waxba kala socon in Sinwar uu ku sugan yahay goobtaasi.

Booliska Israel ayaa war ku sheegay in baaritaanka DNA-da uu muujinayo in ninka la dilay uu yahay Yahya Sinwar.