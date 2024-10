Israel oo ku howlan weerar ay ku qaaddo Iran iyo Guterres oo ka digay holac aad u weyn

Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden ayaa sheegay in Washington ay taageersan tahay in Tel Aviv ay ka aargudato Tehran, balse aan loo baahneyn inay ku talax-tagto.

Warbaahinta Israel ayaa sheegeysa in maamulku uu wado qorshe ay tahay in jug xoogan lagu gaarsiiyo Iran, si ay uga caagto weeraradeeda ka dhanka ah Israel.