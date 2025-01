Israel oo lumineysa qiyamkeedii caalamka (Falcelin aan caadi ahayn)

Wasiirka ayaa sheegay in Tel Aviv aysan ogolaan doonin in askarteeda lagu jiidjiido dalalka shisheeye, isla-markaana ay kala hadli doonaan inaanan askartaasi lagu xirin dalalkooda.

Safiir hore oo reer Chile ah, laguna magacaabo Nelson Hadad ayaa Jimcihii sheegay in soo qabashada askarigaasi ay tahay mid lagaga hortagayo in uu dalka ka baxsado.