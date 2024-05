Israel oo mar kale cambaareyn xoog leh kala kulantay caalamka

Taliska Militariga Israel ayaa dhinaca kale sheegay in ay baarayaan is rasaaseynta ciidamadooda iyo kuwa Masar ee shalay ku dhex martay xadka Masar iyo Marinka Gaza.

Inkastoo ay isa soo tareyso cambaareynta caalamiga ah ee loo jeedinayo Israel, haddana Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in weerarka aanu ahayn mid la qorsheeyay in lagu waxyeeleeyo dadka rayidka ah.