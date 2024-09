Israel oo mar kale walaac caalami ah ka abuurtay dunida

Israel ayaa isku dayeysa in muddo gaaban ay ku burburiso xarumaha militari ee Ururka Xisbullah, ka hor inta aysan ku dhiiran in ciidamadeeda ay gudaha u galaan koonfurta Lubnaan.

Israel ayaa la sheegaya in ay ku gacan sarreyso weerarada xagga cirka ah, laakiin marka ay noqoto dagaal dhinaca dhulka ah ayay khubarada ku doodayaan in looga adag yahay Israel.

Ergayga Gaarka Qaramada Midoobey ee Lubnaan, haweeneyda lagu magacaabo Jeanine Hennis-Plasschaert ayaa sheegtay in Bariga Dhexe uu qarka u fuulay, masiibadii laga digayay. Jeanine Hennis-Plasschaert waxay sheegtay in xiisadda gobolka ay weli joogto meel wax laga qaban karo.

Inkastoo Mareykanku uu dhamamadkii toddobaadka muujiyay, sida uu uga soo horjeedo in dagaalka lagu ballaariyo dalka Lubnaan, haddana khubarada ayaa qaba in Israel aysan qaadi karin wax tallaabo ah, Mareykanka la’aantii.

Xulafada Mareykanka ee ka qaybgelaysa shirka ka socda New York ayaa la filayaa in walaacooda ay la wadaagaan Madaxweyne Biden.

Madaxweyne Joe Biden oo maanta khudbaddiisii ugu dambeysay ka jeedinaya shirka, isagoo ah Madaxweynaha Mareykanka ayaa ballanqaaday in Washington ay samayn doonto wax kasta oo lagu joojin karo fidinta colaadda, balse warkaasi ayaa waxaan jirin cid rumeysatay, sababtoo ah Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa xalay sheegtay in ay ciidan dheeri ah u dirayaan gobolka, si loo difaaco Israel.