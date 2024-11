Israel oo qiil u yeeshay waxa hortaagan dhismaha Dowladda Falastiin

Gideon Saar, Wasiirka Arrimaha Dibadda Israel ayaa sheegay in inta ay Xamaas jirto aanay suurtagal ahayn in la hirgeliyo qaddiyadda qaranimada Falastiin, taasoo macnaheedu yahay inta laga wiiqayo cududda militari ee Xamaas inaysan Tel Aviv ogolaan doonin xaqa ay Falastiiniyiinta u leeyihiin aaya-ka-tashigooda.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa ku hanjabay in inta uu joogo xafiiska aanu marnaba aqbali doonin in la sameeyo dowlad la aqoonsan yahay oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin.

Waxa uu Xamaas ku eedeeyay in ay ka masuul tahay fashilka ku yimid dadaaladii xabad joojinta Gaza iyo heshiiska maxaabiis is dhaafsiga ee labada dhinac.

“Uma malaynayo in mowqifkan maanta uu yahay mid xaqiiqo ah, waana in aan u noqonaa xaqiiqda.” Ayuu yiri diblomaasiga ugu sarreya Israel, isagoo ka jawaabaya su’aal ahayd waxa ka hortaagan in dhismaha Dowladda Falastiin ay ku bedeshaan xiriir caadi ah oo ay la yeeshaan dalalka Carabta.