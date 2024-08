Israel oo sheegtay in maxbuus nool ay ka soo furatay Xamaas (SAWIRRO)

Wargeyska Israel ka soo baxa, dhanka bidixdana u janjeera ee Haaretz ayaa sheegay in ninkaasi ay u suurtagashay in uu ka soo baxsado god dhulka hoostiisa ah oo lagu hayay, ciidamaduna ay waddada kula kulmeen isagoo lugeynaya, sidaana ay ku keeneen dhanka Israel.

Taliska Militariga Israel ayaa sheegay in Talaadadii ay u suurtagashay in ay nin maxbuus ahi ka soo furtaan Ururka Xamaas, ka dib hawlgal ay sheegeen inay ka sameeyeen koonfurta Marinka Gaza.