Israel oo si adag loogu cambaareeyay weerarka argagaxa leh ee ka dhacay Dugsiga Al-Tabin

Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa maanta sheegtay in tirada dadka rayidka ah ee lagu dilay Marinka Gaza, tan iyo markii uu dagaalku bilowday ay gaartay 39,790 Falastiiniyiin, isla-markaana ay jiraan in ka badan 10 kun oo kale oo lagu waayay colaadda, kuwaas oo la rumeysan yahay inay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha. Wasaaraddu waxay xaqiijisay in tiradaasi aanay qayb ka ahayn dhimashada la diiwaangeliyay amaba u diiwaangashan.

Wakaaadda Wararka AFP ayaa ku warantay in ugu yaraan 14 iskuul oo ay ku hoydaan dadka barakacayaasha ay Israel bartilmaameedsatay, tan iyo 6-dii bishii ina dhaaftay ee July, ayna ku dhinteen in ka badan 280 qof oo dad rayid ah.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Masar oo kale waxay sheegtay in Israel aysan wax rabitaan siyaasadeed ah u hayn in ay joojiso dagaalka Gaza.

Xafiiska Warfaafinta Gaza ee Xamaas maamusho ayaa sheegay in in ka badan 100 qof ay ku dhinteen duqayntaasi, tobanaan kalena ay ku dhaawacmeen.