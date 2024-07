Israel oo si khasab ah ku askareynayso Yahuudda Xariidiin

Ka dib duulaankii Israel ee Marinka Gaza ayaa waxaa adkaatay in la helo Israeliyiin loo qoro ciidamada, taasoo keentay in lagu soo jeesto kuwii isku sheegayay inay Yahuudda u qaabilsan yihiin xagga diinta.

Warbaahinta ayaa sheegtay in dhowrka sano ee soo socdo uu qorshuhu yahay in la tababaro illaa 60,000 oo Xariidiin ah.

Maxkamadda ayaa bishii June soo saartay go’aan ay ku sheegeyso inay khasab tahay in Xariidiin-tu ay ku biiraan ciidamada. Maxkamadda ayaana amartay in dhaqaalaha laga jaro xarumaha ay diinta ku bartaan, haddii ardaydoodu aysan u hoggaansamin shuruudaha adeegga militariga.

Maamulka Israel ayaa markii ugu horreysay bilaabaya in ay ciidan ahaan u qortaan Yahuudda asal raaca ah ee labiska kaga muuqaalka duwan Yahuudda inteeda kale, inkastoo ay aad uga cawdeen in la askareeyo.