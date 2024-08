Israel oo sii waddo tallaabooyinka ay ku adkeynayso nolosha dadka reer Gaza

UNRWA ayaa Axaddii sheegtay in ay halis ku jirto nolosha in ka badan laba milyan oo qof oo ku nool dhulka ay colaaduhu ka jiraan.

Ciidamada Israel ayaa durbaba bilaabay in ay garaacaan xaafadaha ku yaala galbeedka Khan Yunis, taasoo dadkii horey ugu soo barakcay halkaasi ku khasabtay in ay mar kale barakacaan.