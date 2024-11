Israel oo ugu baaqday dunida inay qaadacdo shaqada Maxkamadda ICC

Danon oo soo hadal qaaday qaraarkii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ee Arbacadii lagu dalbanayay xabad joojinta Gaza, balse uu Mareykanku ku hor istaagay Veto ayaa ku dhaliilay dalalka taageeraya xabad joojinta inaysan wax shuruud ahi ku xirin sii deysmada dadkaasi. Inkasta oo goluhu uu ku baaqay in la sii daayo la haysteyaasha, haddana aanay codsan si si shuruud la’aan ah lagu sii daayo, marka loo eego in ay si degdeg ah oo bilaa shuruud ah u codsadeen in la joojiyo dagaalkan lagu hoobtay.

