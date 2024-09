Israel oo wajaheysa dagaalkii ugu adkaa iyo xafiiska Netanyahu oo war la yaab leh dusiyay

Israel ayaa wajaheysa dagaalkii ugu adkaa ee ay ka gasho Bariga Dhexe, tan iyo markii la aasaasay dowladnimadeeda 75 sano ka hor, waa dagaalka ka socdo Marinka Gaza.

Dagaalka ayaa maanta galay maalintii 344-aad, waana dagaalka Gaza oo qarxay, wixii ka dambeeyay 7-dii bishii October, markaas oo Xamaas ay weerar la yaab leh ku qaadday dhulka ay Israel maamusho ee laga haysto shacabka Falastiiniyiinta, balse ay Israel ugu yeerto koonfurta Israel.

Dagaalkan oo ah mid aan waxba la isku reebaneyn, isla-markaana ay ku kala adkaan la’yihiin Ciidamada Israel iyo kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta, muddada uu socdo ayaa keenay daal badan.

Inkastoo kooxaha wax iska caabinta ay tamar badan u hayaan inay sii dagaalamaan, si ay dhulkooda u difaacaan, haddana Ciidamada Israel ayaa quus ka muujinaya dagaalkan.

Dadka ka faalloonaya dagaalka Gaza ayaa sheegaya in kooxaha iska caabinta ay ku gacan sarreyan goobta dagaalka, isla-markaana aysan Ciidamada Israel wax niyad ahi u haynin.

Madaxda Israel ayaa lagu cambaareynaya amarada ay ku bixinayaan in la ballaariyo weerarada xagga cirka ah ee ka dhanka ah shacabka Falastiiniyiinta, shaqaalaha hay’adaha gagaarka iyo kaabeyaasha rayidka. Weerarada Israel ka waddo Gaza ayaa galaaftay nolosha in ka badan 41,120 qof oo dad rayid ah, halka in ka badan 95,130 kalena ay ku dhaawacmeen.

Xafiiska Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa Jimcihii Maxkamadda Sare la wadaagay warbixin sheegeysa in Xoogaga Xamaas ay si adag uga dagaalamayaan Marinka Gaza.

Warbixinta ayaa lagu sheegay in iska caabinta ay sameynayaan kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta ay keentay in Israel aysan si buuxda gacanta ugu dhigin Gaza.

Xafiiska Raysal Wasaaraha Israel ayaa muujiyay in Xamaas ay tahay tan weli maamuleysa Marinka Gaza, balse ay ciidamadu juhdi badani ku bixinayaan, sidii ay u burburin lahaayeen. Tani ayaa ka dambeysay, iyadoo qoysaska, ehelada iyo saaxiibada Israeliyiinta lagu haysto Gaza ay maxkamadaha gudaha ku cadaadinayaan in xukuumadda culeys lagu saaro, sidii xabad joojin looga samayn lahaa Gaza, si loogu soo sii daayo dadka laga haysto.

Wargeyska Israel ee Yedioth Ahronoth ayaa wax la yaab leh ku tilmaamay qirashada xakuumadda, ee ah in Xamaas ay si weyn ugu xoogan tahay Marinka Gaza, maadaama Hoggaamiyaha Israel uu marar badan Warbaahinta ka sheegay inay sii naxuuseyso awooddii Xamaas.

Israel ayaa dagaalkan kala kulantay guuldarro istiraatiijiyadeed, sida ay qirayaan dhammaanba khubarada. Khubarada ayaa fahamsan in qaabka ay Israel u waddo dagaalkan aanu lahayn wax yool ah, waana sababta ay muddada dheer u xaqiijin la’dahay saddexdii hadaf ee ay u weerartay Marinka Gaza. khubarada waxay sheegayaan in Israel ay iyadu ka masuul tahay inaanan Xamaas lagu jebin dagaalkan, bacdamaa qoysaska iyo ehelada ee dadka ay leynayso ay ku biirayaan kooxaha wax iska caabinta.

Khubarada ayaa hadda shaki gelinaya guusha ay Israel u baahan tahay iyo waxa laga sugi karo ciidan aanba diyaar u ahayn inay sii dagaalamaan, isuna arkaya kuwo lagu khasbayo dagaalkan.

Ciidamada Israel oo si joogta ah ula socda wararka iyo wareysiyada ka baxaya Warbaahintooda ayaa arki kara in koox siyaasiyiin ahi ay dano gaar ahi ku qabaan dagaalkan, waana mid ka mid ah asbaabaha aysan mooralka ugu hayn dagaalka Gaza.

Tan ugu muhiimsan Ciidamada Israel waa inaysan dooneyn inay ku dhintaan amaba ay ku dhaawacmaan dagaalkan, iyagoo naawilaya inay dib ula midoobaan qoysaskooda.

Dhanka kale Raysal Wasaare Netanyahu ayaa Khamiistii Beesha Caalamka ugu baaqay in Xamaas lagu cadaadiyo inay aqbasho heshiiska xabad joojinta Gaza.

Raysal Wasaaraha ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in Beesha Caalamka ay tahay in ay cadaadis dheeraad ah saarto Xamaas, si ay u aqbasho hindisaha cusub ee xabad joojinta iyo maxaabiis is dhaafsiga.

Warka Netanyahu ayaa yimid, ka gadaal markii Xamaas ay sheegtay in ay diyaar u tahay oo keliya in ay dhaqangeliso xabad joojin ka madaxbannaan shuruudo cusub.

Netanyahu ayaa doonaya inaanan Ciidamada Israel laga soo saarin Waddada Philadelphi ama Philadelphi Corridor ee ku taala inta u dhaxeyso Marinka Gaza iyo Masar.

Netanyahu ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ku adkeysanayay in joogitaanka ciidamadiisa ee aagga xuduudda ay muhiim u tahay amniga Israel.

Xamaas ayaa ka biyo diidan in Ciidamada Israel ay ku sii sugnaadaan goobtaasi, iyadoo ku andacooneysa in uu ka hor imanayo heshiiskii is afgaradka labada dhinac ee bishii July.

Go’aanka Netanyahu ee ku aaddan in ciidamadiisu ay sii joogaan Philadelphi Corridor ayaa carqaladeeyay dadaalada caalamiga ah ee Mareykanka uu hormuudka ka yahay, si loo soo afjaro dagaalka bishii 12-aad ka soconaya Marinka Gaza.

Dagaalkan ayaa dhibaato amni ku noqday Israel, waxaana uu wiiqay dhaqaalaheedii, taasoo walaac ku haysa shacabka Israel.