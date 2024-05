Israel oo wax u eg gumaad ka gaysatay deegaanka Rafah ee koonfurta Gaza (SAWIRRO)

Goobjoogeyaal ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Israel ay garaaceen teendhooyin ku yaala galbeedka Rafah, oo dad barakacayaal ahi ay deganaayeen. Goobjoogeyaasha ayaa sidoo kale sheegay in dhacdada halkaasi ka dhacday ay tahay mid aad looga argagaxo.

Hay’adda Difaaca Madaniga ee Marinka Gaza ayaa sheegtay in ay rumeysan yihiin in Israel ay weerarka u adeegsatay hub ka mamnuuc ah dunida, marka loo eego baaxadda dabka ka kacay goobta la beegsaday.