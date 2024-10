Israel oo weerar ay dad badani ku dhinteen ka gaysatay Beirut (SAWIRRO)

Dowladda Lubnaan ayaa xaqiijisay in in ka badan 400,000 oo qof oo isugu jira Lubnaaniyiin iyo Suuriyaan, oo ka cararay koonfurta dalkaasi ay gaareen dalka Suuriya.

Wasaaradda Caafimaadka Lubnaan ayaa sheegtay in dad kor u dhaafaya 2,160 qof ay ku dhinteen duqaymaha, halka in ka badan 10,200 kalena ay ku dhaawacmeen.

Saraakiisha Lubnaan ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Israel ay dileen dad rayid ah, oo isku dayayay in ay ka baxsadaan duqaymaha aan kala sooca lahayn ee ay Israel waddo.