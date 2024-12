Israel oo weerar ay dad ku dhinteen ka gaysatay koonfurta Lubnaan

Shuruudaha xabad joojinta ayaa ku cad in Xisbullah ay muddada xabad joojinta jirto ay soo afjarto joogitaankeedii dhulka xuduudda, isla-markaana aysan ka soo gudbin waqooyiga Webiga Litani oo 30km u jira xuduudda labada dal, halka Israel ay tahay in muddadaasi ay ciidamadeeda uga la baxdo goobaha ay kaga sugan yihiin koonfurta Lubnaan.

