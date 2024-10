Israel oo weerar culus ku qaadday goob la sheegay inuu ku sugnaa ninka bedelaya Hassan Nasrallah

Ma cadda in la dilay Safieddine iyo in kale, balse Militariga Israel ayaa xaaladda qiimeynaya.

Saraakiil Israeliyiin ah ayaa Warbaahinta caalamiga u sheegay in qaraxyo xiriir ah lagu bartilmaameedsaday Hashem Safieddine oo ka tirsan Saraakiisha Xisbullah, kaas oo la hadal hayo in uu bedeli doono Hoggaamiyihii Xisbullah ee la dilay waa Hassan Nasrallah.