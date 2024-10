Israel oo weerar ka fulisay gudaha dalka Iran

Afhayeenka Ciidamada Israel, Daniel Hagari ayaa war qoraal ah ku sheegay in Israel ay xaq u leedahay in ay ka jawaabto weerarkii Iran, isla-markaana ay u diyaarsan tahay sida uu yiri weerar iyo difaac buuxa.

Telefishinka Qaranka ayaa sidoo kale baahiyay in howlaha Garoonka Diyaaradaha Imam Khomeini ee Tehran ay sidoodii u socdaan. Telefishinka ayaa xusay in aanu wax dib u dhac ah ka jirin garoonka kale ee Mehrabad.

Illaa iyo hadda lama sheegin in la weeraray xarumaha nukliyeerka iyo saliidda ee Iran. Wakaaladda Wararka Tasnim oo lala xiriiriyo Taliska Ilaalada Kacaanka ayaa sheegtay in aanu jirin wax weerar ah oo lagu soo qaaday warshad saliidda sifeysa oo ku taala koonfurta caasimadda.

Channel 12 ayaa ku waramaya in duqaynta oo laba wareeg ahayd in wareeggii hore lagu beegsaday goobaha lagu sameeyo gantaalada iyo weliba xarumaha difaaca hawada.