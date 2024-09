Israel oo xaaladda ay ku sii adkaaneyso

Jananka ayaa intaasi ku daray in askarta kaydka ee hadda fasaxa ku maqan aysan ogoleyn inay dib ugu laabtaan Gaza, kuwa ka dagaalamayana ay daalan yihiin, sidaasi daraadeedna loo baahan yahay in arrinta ciidamada hoos loo eego, lana siiyo waqtiga nasiinada ay u baahan yihiin, iyadoo la joojinayo dagaalka.

Jananka ayaa maqaal uu Talaadadii qoray ku sheegay in uu aaminsan yahay in sii socoshada xasuuqa Gaza uu horseedi doono burburka Israel. Israel ayaa muddadii uu dagaalkan socday dishay 40,861 qof, iyadoona 94,398 kalena ku dhaawacday Marinka Gaza.

Tani ayaa is bedel ku keentay mowqifka Israeliyiin badan oo horaan u ololeynaysay in la sii wado dagaalka Gaza, kuwaa oo hadda muujinaya walaac amni, iyadoona shacabku ay baqdin badan ku hayso weerarka aargudasho ee ay Iran ku hanjabtay iyo weerarada joogtada ah ee uga imanaya ururada hubeysan ee gobolka ka jira, sida Xisbullah iyo Xuuthiyiinta.

Netanyahu ayaa Isniintii ku celiyay in Israel aysan aqbali karin wax aan guul ahayn, waxaana uu kalsooni ka muujiyay in ciidamadiisu ay maalmaha dhow ka adkaan doonaan Xamaas, isla-markaana ay soo furan doonaan dadka looga haysto gudaha Gaza.

Hoggaamiyaha Mucaaradka Israel, Yair Lapid ayaa maalin ka hor xukuumadda ku eedeeyay in muddadii uu dagaalku socday aanay wax natiijo ahi ka keenin dagaalka, isagoona ka digay in waqti dambe lagu lumiyo dagaalkan.

Shacabka ayaa isku dayaya in ay Netanyahu iyo Wasiirada mayalka adag culeys ku saaraan inay ku laabtaan miiska wada hadalka, si loo dhameystiro heshiiska xabad joojinta Gaza iyo maxaabiis is dhaafsiga ee labada dhinac.

Raysal Wasaaraha ayaa sheegay in Israel ay sii maamuli doonto Philadelphi Corridor, isla-markaana aan laga soo saari doonin Ciidamada Israel. Philadelphi Corridor oo ku taala xadka Marinka Gaza iyo Masar ayaa xudun u ah heshiiska nabadda ee Israel iyo Xamaas. Mareykanka oo ah dalka ugu weyn ee taageeraya Israel ayaa Talaadadii ka soo horjeestay in Israel ay muddo dheer sii maamusho goobtaasi.