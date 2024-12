Jabhadaha Suuriya oo ku dhow xabsiga kawaanka dadka ee Sednaya

Cid kasta oo raq iyo ruuxdeeda la wayo waa meesha Suuriyaanka loo sheego inay ku xiran tahay amaba ay jirdil ugu dhimatay. Qoysas badan oo waayay xubno ka mid ah ayaa dib ka ogaaday in lagu hayo xabsigaasi, qaar kalena waxaa loo sheegay in jirdil ay ugu geeriyoodeen. Xabsigan ayaa u sameysan in si gaar ah loogu ciqaabo cid kasta oo dhaliisha amaba ka hortimaada nidaamkaasi.

You may also like