James Swan oo arrimo badan kala hadlay Madaxweynaha Galmudug (SAWIRRO)

“Waxaan rajeynaynaa dadku inay gartaan in waxaasi yihiin xeelad iyo farsamo cadowga argagixisada ahi ay ka dambeeyaan iyo dano raqiis ah.” Ayuu yiri Qoorqoor oo hadalkiisa ku xoojiyay “Taasna waxaan rajeynaynaa in guul laga gaaro, waana nasiib darro runtii.”

Madaxweyne Qoorqoor ayaa xusay inay rajeynayaan in dadku ay garowsadaan in isku dhacyadooda ay ka shaqeynayaan kooxaha argagixisada iyo dad kale oo sida uu muujiyay ka leh dano raqiis ah.

Waxa uu sheegay in dadaalada xalka loogu raadinayo colaadda beelaha ay qaarkood meel wanaagsan u marayaan, kuwana ay hadda ku howlan yihiin in la xakameeyo, sida uu yiri.