Jarmalka oo Iran ka codsaday in ay gacmaha qabato Xisbullah

Xoogaga Xisbullah ayaa caqabad ku noqday amniga Israel, halka Xuuthiyiintana ay wiiqayaan dhaqaalaheedii, marka aad eegto in ay diidan yihiin in maraakiibta ganacsiga caalamiga ah ay taggaan dekedaheeda.

“Iran waa in ay gacan ka gaysataa in colaadda aysan ku fidin gobolka oo dhan.” Ayay sii raacisay Annalena Baerbock.

Annalena Baerbock oo khadka teleefanka kula hadashay Kusimaha Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran, Ali Bagheri Kani ayaa u sheegtay in loo baahan yahay in laga hortaggo in colaadda ay ku fiddo gobolka oo dhan.