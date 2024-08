Jordan oo Iran iyo Israel u sheegtay inaysan isticmaali karin hawadeeda

Xiisaddan ayaa keentay in walaac caalami ahi laga muujiyo in dagaalka ka soconaya Marinka Gaza uu isku bedelo mid gobolka oo dhan ah.

Mareykanka ayaa ku celiyay in ay difaaci doonaan Israel, isagoona Tehran uga digay weerar weyn oo ka dhan ah Israel, taas oo keeni karta in Washington ay ka jawaabto.

Wasiirka ayaa Beesha Caalamka ugu baaqay in la joojiyo weerarada naxariis darrada ah ee ay Israel ka waddo Marinka Gaza. Wasiirka ayaa sheegay in joojinta colaadda Gaza ay muhiim u tahay xasilloonida iyo nabadda gobolka.