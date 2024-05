Josep Borrell oo dabka ku sii shiday carrada reer Yurub ee ka dhanka ah Israel

Kororka dhimashada iyo dhaawaca faraha badan ee shacabka Falastiiniyiinta ee sida tooska ah looga daawanayo barraha bulshada ayaa soo dedejisay in ay baraarugaan bulshada Qaaradda Yurub, taas oo dowladahooda ku riixday in ay dib u eegaan xiriirka ay la leeyihiin Israel.

Hungary ayaa dhawaan si gaar ah u hakisay hindiseyaal muhiim ah, oo dalal badan oo ka tirsan Midowga Yurub ay ku doonayeen inay uga jawaabaan dagaalka, oo ay ku jiraan in Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu lagu khasbo in uu joojiyo duulaanka Rafah iyo cunaqabateyno ka dhan ah Israeliyiinta xagjirka ah ee rabshadaha ka wada dhulka ay Israel deegaameynta ka sameysay ee Daanta Galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta ee la haysto.

Borrell ayaa ku baaqay in wax laga bedelo habraaca go’aamada Midowga Yurub ee siyaasadda arrimaha dibadda, taas oo u baahan in si wadajir ah loo taageero dhammaan 27 hoggaamiye amaba aqlabiyaddooda.

“Waa inaan kala dooranaa taageeradayada hay’adaha caalamiga ah iyo sharciga ama taageerada aan siino Israel. Waxay noqon doonaan kuwo aad u adag in la is waafajiyo.” Ayuu yiri Josep Borrell.

Madaxa Siyaasadda Arrimaha Dibadda ee Midowga Yurub ayaa sheegay in dalalka xubnaha ka ah ururka looga baahan yahay in ay qeexaan mowqifkooda kaga aaddan amarka ka soo baxay Maxkamadda Cadddaaladda Caalamiga ah ee Israel lagu faray in ay joojiso weerarka ballaaran ee deegaanka Rafah ee koonfurta Marinka Gaza.

Madaxa Siyaasadda Arrimaha Dibadda ee Midowga Yurub, Josep Borrell ayaa sheegay in Midowga Yurub uu wajahayo doorasho adag, oo ku aaddan in ay kala doortaan taageerada hay’adaha caalamiga ah amaba taageeradooda Israel.