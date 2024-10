Josep Borrell “Wararka ka imanaya waqooyiga Gaza waa kuwo argagax leh”

Israel ayaase hoos u dhigeysa inay ka jawaabto baaqyada caalamiga ah ee ku aaddan in wax laga qabto xaaladda nololeed ee dadka rayidka ah iyo in gargaar mug leh ay hay’aduhu gaarsiiyaan waqooyiga Marinka Gaza.

Nebal Farsakh ayaa sheegtay in shaqaalaha ambalaasyada aysan tagi karin goobaha ay duqaynayaan diyaaradaha dagaalka iyo taangiyada Militariga Israel, iyadoona ciidamadaasi ku eedeysay inay xireen waddooyinka, shaqaalaha caafimaadkana ay halis ugu jiraan in la bartilmaameedsado.