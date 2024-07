Kamala Harris oo luqad adag kula hadashay Hoggaamiyaha Israel (SAWIRRO)

Xiriirka Kamala Harris iyo Netanyahu ayaa la sheegaa in uu mad madow soo kala dhex galay wixii ka dambeeyay 25-kii bishii March, markaas oo Netanyahu ay uga digtay in ciidamadiisu ay weeraraan deegaanka Rafah ee koonfurta Marinka Gaza, halkaas oo ay gabaad ka dhiganayeen inta badan dadka reer Gaza ee guryahoodii laga soo barakaciyay.

Waxay sheegtay in Israel ay xaq u leedahay inay is difaacdo, balse gacanta adag ee Tel Aviv ay tahay mid walaac xoog leh ku haysa.