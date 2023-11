Khasaaraha nafeed ee ka dhashay fatahaadaha dalka ku dhuftay oo korortay

Gudoomiyaha ayaa mar kale ka digay in ay baahi karto khatarta xilligan ka jirta dalka, isagoona bulshada ugu baaqay in ay taxadaraan.

Gudoomiyaha ayaa sheegay in daadadka iyo fatahaadaha is biirsaday ay ku barakaceen ku dhawaad toddobo boqol oo kun (700,000) oo qof, halka ay si guud u saameeyeen dad gaaraya qiyaastii hal dhibic afar milyan (1.4M) oo qof.