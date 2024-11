Khasaaraha shacabka Lubnaan oo si aad ah u kordhaya (Tirada dhimashada & dhaawaca)

Wasaaradda Caafimaadka Lubnaan ayaa sheegtay ugu yaraan 20 qof ay ku dhimatay weerarka xagga cirka ee Israel, oo u muuqday isku day lagu doonayay in lagu bartilmaameedsado Ururka Xisbullah. Wasaaradda ayaa xaqiijisay in 66 kalena ay ku dhaawacmeen weerarka.

You may also like