Kolonyo gargaar siday oo lagu weeraray Marinka Gaza iyo dad ku dhintay

Taliska ayaa qoraal ku sheegay in weerarku uu meesha ka saaray khatarta ah in lala wareego kolonyadaasi, kan la duqeeyay maahee intii kalena ay si caadi ah u sii wateen socodkooda, isla-markaana ay si nabad ah ku gaareen isbitaalkii ay u socdeen.

Taliska Militariga Israel ayaa dhankooda ku andacooday in weerarku uu ahaa mid lagaga hortagayay kooxaha iska caabinta, oo isku dayay in ay kolonyadaasi leexsadaan.

Sandra Rasheed ayaa sheegtay in weerarku uu dhacay, xilli ay Israel fasax uga haysteen in gargaarka la geeyo isbitaalkaasi.

Hay’adda American Near East Refugee Aid (Anera) oo ka hawlgasha Marinka Gaza ayaa sheegtay in afar qof ay ku dhinteen weerar gantaal oo lagu qaaday kolonyada gargaarka.